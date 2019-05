Søndag fikk Clausen det hittil største beviset på at det var riktig å gi fotballen en sjanse til: Da ble hun nemlig den store Ørn-helten, med sine to scoringer i 3–0-seieren over Lyn.

– Treneren vår (Steinar Lein, journ.anm.) spurte meg på treningen i går om jeg hadde sett for meg å score to mål. Jeg svarte "ja" på tull, men jeg hadde ikke det, sier Clausen med et stort smil.