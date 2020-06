Covid-19-sykdommen stoppet den engelske eliteserien i fotball andre uka av mars. Om få dager er den i gang igjen for tomme tribuner og med en lang rekke tiltak og regler for lagene.

Alle de 20 klubbene var enstemmige i å vedta protokollen.

Helsesjekk: På kampdager må alle spillere og ledere fylle ut et skjema via en app og få målt kroppstemperaturen før de slippes inn på stadionområdet. I tillegg må de vise dokumentasjon på at de har vært sykdomsfrie de fem foregående dagene. Dersom det er tvil om en person er syk eller ikke, vil vedkommende bli avvist og må i isolering.

Reise: Fly anbefales for lengre reiser. For kortere turer kan opp til tre busser per lag for spillerne benyttes. Ledere må kjøre i egne biler.

Overnatting: Det er lov å bli over på hotell i forbindelse med kamper, men lagene oppfordres til ikke å gjøre det.

Begrensning: Det er ikke lov med flere enn 300 personer inne på stadion under kamper. Det dreier seg om sikkerhetspersonell, helsepersonell, spillere, ledere, speidere, medierepresentanter, folk i arrangementsstaben og dopingkontrollører.

Garderobe: Dersom disse er små og gjør det vrient å overholde sosial distansering, vil man åpne for bruk av andre lokaler til skift før kamper. Etter kampene er det lov for spillerne å dusje på stadion.

Helsepersonell: Disse skal bruke ansiktsmaske/visir når de behandler spillere i forbindelse med kampene.

Adskilt: Lagene kommer på banen hver for seg og ikke sammen med dommerne. Det vil ikke være ballgutter/-jenter eller maskoter. Det er ikke lov med håndhilsing mellom spillere og dommere. Spillerne må bruke håndsprit hver gang de går av eller kommer på banen.

Reservebenk: Spillerne skal ha minst et ledig sete mellom seg og sidemannen. Det er ikke påbudt med munnbind. Det er lov med ni reserver og fem bytter i hver kamp.

Spytt: Spillerne anmodes om ikke å spytte eller rense nesen under kampene.

Målfeiring: Det oppfordres til ikke å bryte reglene for sosial distansering etter scoringer.

Intervju: Pressekonferanser etter kampene gjøres digitalt. Rettighetshavere vil gjøre intervjuer på stadion, men det skjer på distanse.

Lyd: Det blir ingen bruk av lydeffekter på stadion, men TV-selskapene kan benytte seg av slike grep i sine sendinger.

Desinfisering: Ball, hjørneflagg, innbytterområder og målstolper vil bli vasket med sprit flere ganger i løpet av hver kamp.

Minne: Før alle kamper vil det være en markering med ett minutts stillhet til minne om alle covid-19-døde.

