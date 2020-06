Forren aktuell for flere skandinaviske klubber

32-åringen er fortsatt på klubbjakt etter at han ble fristilt fra kontrakten i Molde forrige torsdag. Den endelige avgjørelsen blir trolig tatt i løpet av få dager.

– Det er en del som skjer, men det blir neppe en avklaring i helga. Det har vært interesse hele vegen. Nå hobber vi for å finne det tilbudet som er best både sportslig og for familien, Derfor bruker vi litt tid på dette uten å stresse for mye. Samtidig er det kort tid til seriestart i mange ligaer. Jeg har satt en slags deadline for meg, og håper noe skal være klart på mandag eller tirsdag, sier Forren til Rbnett.