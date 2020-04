Franskmannen har kun spilte åtte kamper for rødtrøyene i inneværende sesong som følge av en trøblete ankelskade. Hans forrige kamp var 26. desember da han slo opp skaden han pådro seg i slutten av august.

– Det har vært frustrerende i lang tid. Nå er jeg nesten der, så jeg tenker kun på å komme tilbake og trener for fullt med laget, sier Pogba til Manchester Uniteds podkast.

27-åringen opplyser at han nå trener med ball. Tross skadeproblemene har midtbanespilleren ikke mistet motivasjonen.

– Det gjør meg mer sulten på å komme tilbake og gjøre det bra. Det viser meg hvor mye jeg elsker fotball, fortsetter han.

I tillegg til skadeproblemene har det florert flere rykter om at Pogba ønsker seg vekk fra Ole Gunnar Solskjærs lag. Spillerens agent Mino Raiola har hintet om at 27-åringen kan forlate Old Trafford i sommer.

I likhet med mesteparten av Idretts-Europa har engelsk fotball blitt avbrutt som følge av koronapandemien. Premier League er foreløpig utsatt til 30. april. Britiske medier skriver at det skal være lite håp om å kunne fullføre sesongen med publikum på tribunene.