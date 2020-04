– Vi ser nå på muligheten for å trekke tilbake deler av permitteringen. Det må styrebehandles først, så vi vet ikke helt sikkert når det blir. Men vi tar sikte på at det skal være gjeldende fra neste uke, sier Ragnar Slettestøl.

Tirsdag før påske kom regjeringen med lettelser i smitteverntiltakene som åpnet for at idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Det betyr i praksis maks fem personer og to meters avstand.