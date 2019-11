Kent-Are Antonsen landet forkjært etter en duell i 1. omgang borte mot Viking. I pausen måtte 24-åringen få bandasjert hånden, før han i 2. omgang måtte gå av banen. Seinere ble det bekreftet et brudd i hånden. som gjorde at Antonsen sto over hjemmekampen mot Ranheim.

I helgen kom han inn mot slutten mot Sarpsborg 08 med en tung bandasje, og nå bekrefter trener Simo Valakari at Antonsen er aktuell for å starte til ny nøkkelkamp hjemme mot Vålerenga søndag.