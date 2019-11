Det er nå bare to kamper igjen av sesongen som ble så bratt for Sportsklubben Brann. Til tross for mange millioner brukt på nye spillere, er så mye allerede avklart:

– Vi er ikke fornøyde med denne sesongen. Det er det ingen i Brann som er, slår Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann, fast.