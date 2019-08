– De har hatt en sterk sesong. De bygger på kontinuitet og de er et spillesterkt lag. De har jobbet sammen i lang tid og det gir ofte gode resultater, sier Eirik Horneland om lørdagens motstander Odd.

Kontinuitet er et ord Eirik Horneland har brukt flere ganger for å beskrive hvordan RBK skal bli enda bedre. Men han ser ikke til Skien for å hente inspirasjon. Han tror heller det har vært motsatt.