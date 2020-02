Hovedgrunnen er at 2024 nærmer seg. Det er viktig av to grunner. Det er startåret for den neste utgaven av den internasjonale terminlisten (fotballkalenderen om du vil). Den forteller når det er lov å arrangere store turneringer eller landskamper.

Samtidig som trenere og spillere roper varsko om den enorme belastningen på de beste spillerne, så kjemper ulike aktører for å få plass til sine konsepter på kalenderen.