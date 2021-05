Slo tilbake og reddet RBK-poeng

Et selvmål signert Even Hovland ødela muligheten for tre poeng i serieåpningen.

Kristoffer Zachariassen sørget for 1–1 like før pause i førsteomgangen. Foto: Stian Lysberg Solum

Vålerenga 1–1 Rosenborg

OSLO: Både Rosenborg og Vålerenga er spådd til å være to av lagene som kommer til å kjempe om seriegullet denne sesongen.