Klepps sportslige leder ønsker ikke Viking velkommen til Toppserien fra 2022

Sportslig leder i Klepp, Knut Eriksen, er svært lite fornøyd med at Viking potensielt kan ende opp med toppseriespill fra 2022.

Marthine Østenstad er blant spillerne som de siste årene har tatt turen fra Viking til Klepp. Fra 2022 frykter Klepps sportslige leder at spillere kan gå den motsatte veien. Foto: Anders Minge

12 minutter siden

– Skal toppfotball for kvinner være til salgs? Vi ønsker Viking hjertelig velkommen til Toppserien, men den plassen må de kvalifisere seg til.

– Det er greit at Avaldsnes sier at de ikke vil mer. Men at Viking kan få plassen... Hva tenker Bryne? Og hva med førstedivisjonsklubbene som skal kjempe om den plassen? Vi synes det er veldig rart at Viking skal få den plassen, sier Eriksen til Aftenbladet.