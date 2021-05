Slik kan Viking overta plassen: Må signere halve Avaldsnes-troppen

NFF stiller flere krav for at Viking skal kunne ta over plassen til Avaldsnes og spille i Toppserien neste år. Blant annet må halvparten av spillerne på Karmøy-laget melde overgang til mørkeblått.

DRAKTSKIFTE?: Andrea Norheim og resten av Avaldsnes-laget kan ende opp i Viking-drakt om ikke lang tid. Her fra semifinalen i NM mot Vålerenga i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nylig kunne Aftenbladet melde at toppserieklubben Avaldsnes har henvendt seg til Viking om en mulig sammenslåing. Viking er i dialog med Karmøy-klubben, og det kan bli aktuelt at de mørkeblå, som i dag spiller på nivå tre, overtar plassen i Toppserien fra og med neste sesong.

