- Vi må finne ut hvorfor ting har blitt som de har blitt

På direkte spørsmål innrømmer Markus Henriksen at han synes det er flaut å ta fjerdeplass med Rosenborg.

Markus Henriksen er dønn tydelig på at årets sesong ikke har vært god nok. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

6 minutter siden

SANDEFJORD - ROSENBORG 0–0:

- Nå er det viktig at vi ser oss selv i speilet og finner ut hvorfor ting har blitt som de har blitt. Det har vært noen tøffe år nå, og du ser at andre lag blir bedre og bedre. Da er det viktig at vi tar oss selv i nakken og henger med vi også.