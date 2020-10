Drømmeinnhopp for Hauge – scoret sitt første mål for Milan

Jens Petter Hauge (21) scoret sitt første mål for Milan da de slo «norske» Celtic.

Jens Petter Hauge jubler for sin første Milan-scoring. Foto: Russel Cheyne / Reuters

22. okt. 2020 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

Celtic – Milan 1–3

Av de tre nordmennene som skulle komme til å være i aksjon under torsdagens oppgjør mellom Celtic og Milan, var det kun Kristoffer Ajer som spilte fra start i Glasgow. Mohamed Elyounoussi og Jens Petter Hauge startet begge på benken, men kom inn i andre omgang. De skulle begge innta hovedrollene i oppgjøret.

Elyounoussi, som ble byttet inn i pausen, tente håpet for hjemmelaget kvarteret før slutt. Da rykket han fra sin oppasser Sandro Tonali og stanget hjørnesparket fra Ryan Christie i mål.

På overtid satte Jens Petter Hauge inn sin første scoring for Milan. Han ble spilt fri av Alexis Saelemaekers, dro seg forbi Celtic-midtstopper Shane Duffy og satte ballen kaldt i mål.

Her setter Jens Petter Hauge inn sitt første mål for Milan. Foto: Russel Cheyne / Reuters

I Bodø satt tidligere Bodø/Glimt-lagkamerat Patrick Berg og så kampen på TV. Han lar seg imponere av landslagskompisen.

– Sykt gøy og veldig imponerende! Veldig bra med en god start i en ny klubb, og det er jo ikke hvilken som helst klubb. Stort at en gutt fra Bodø scorer for en av verdens største klubber. I kveld er man en stolt bestekompis, skriver Berg i en SMS til Aftenposten.

Patrick Berg spilte tidligere med Hauge i Bodø/Glimt. Her er han med trener Kjetil Knutsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ajer nær målgivende

Celtic kom til torsdagens kamp med et ønske om å revansjere helgens forsmedelige tap for erkerivalen Rangers. Milan ankom Skottland proppfulle av selvtillit etter å ha slått Inter i byderbyet i Milano. Den kampen avgjorde Zlatan Ibrahimovic med to mål.

Svensken tapte imidlertid den første duellen mot Ajer. 22-åringen var også ivrig etter å markere seg i motsatt ende av banen. Etter knappe fem minutter drev han fremover med sine lange klyv. Midtstopperen slapp ballen til Albian Ajeti. Avslutningen fra spissen ble blokkert i siste liten av bortelagets Alessandro Romagnoli.

Kristoffer Ajer i duell med AC Milans Rade Krunic. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Ajer, som spilte hele oppgjøret for hjemmelaget, markerte seg igjen som lederen i Celtics forsvar. Ved en rekke anledninger fanget kameraet ham opp i det han ga instrukser til lagkameratene sine.

Kvarteret ut i kampen tok gjestene ledelsen. Samu Castillejo slo inn fra høyre, og inne i feltet headet Rade Krunic ballen i nettmaskene.

Milans Brahim Díaz (t.h.) feirer 2–0-målet med lagkameratene Zlatan Ibrahimovic og Samu Castillejo Foto: Jane Barlow / Pool PA

Doblet like før pause

De to lagene fulgte hverandre så til det gjensto tre minutter av omgangen. Da stormet bortelagets Theo Hernández nedover venstresiden på sedvanlig vis. Franskmannen fant Brahim Díaz inne i banen. Spanjolen, som er på lån fra Real Madrid, driblet seg forbi to mann før han plasserte ballen kontrollert i det lengste hjørnet.

I pausen satte Celtic-trener Neil Lennon inn Elyounoussi for Stephen Welsh. Nordmannen takket for tilliten ved å heade inn en redusering på hjørnespark fra venstre kvarteret før slutt.

Her stanger Mohamed Elyounoussi inn Celtics redusering. Foto: Russel Cheyne / Reuters

Hauge-scoring

Ti minutter før slutt kom Jens Petter Hauge inn til sin første kamp i Europa League for Milan da han ble byttet inn for målscorer Díaz.

Med det ble han den fjerde nordmannen som spiller for et italiensk lag i Europa, etter Per Bredesen (Milan), John Carew og John Arne Riise (begge Roma). Det skulle vise seg å bli et drømmeinnhopp.

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren scoret nemlig sitt første mål i Milan-trøyen etter at en annen innbytter, Alexis Saelemaekers, spilte ham fri. 21-åringen rykket ifra Celtic-midtstopper Shane Duffy og var råsterk før han satte ballen kontrollert i mål bak Vasilis Barkas.