– Kvinnelige fotballspillere får fortsatt beskjed om å «komme seg tilbake på kjøkkenet»

Tidligere landslagsspiller for England, Sue Smith, sier at netthets er et stort problem for kvinnelige fotballspillere i landet.

Det engelske landslaget i aksjon i fjorårets VM. Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

7 minutter siden

Smith, som spilte 93 landskamper for England, sier til Sky Sports at også hun er et offer for diskriminering i sosiale medier, og at det ikke skal være nødvendig for kvinner å være tykkhudet for å spille fotball.

Sky Sports har lansert en kampanje mot netthat og såkalt «trolling» mot kvinner på internett. Til TV-stasjonen forteller den tidligere landslagsspilleren at hun har søkt hjelp hos en støttegruppe for å takle netthatet, men at hun er bekymret for dem som ikke har en slik gruppe å støtte seg til.

– Jeg har ingenting imot en diskusjon om fotball, men når diskusjonen går på hvordan du ser ut, ditt kjønn, og «kom deg tilbake på kjøkkenet» … det høres ut som noe som ikke kan skje, men det gjør det faktisk. Vi får fortsatt sånne kommentarer når vi diskuterer fotball, sier Smith.

Les også Spillerne var «aggressive og sinte». Lagerbäck så seg nødt til å ta et uvanlig grep.

– Jeg leser meldingene jeg får på nettet. Om man mottar ti hyggelige meldinger og én slem, er det den slemme meldingen man husker. Kampen mot netthets må fortsette. Vi trenger å fortsette å snakke om det, og kanskje det en gang i fremtiden vil stoppe.

Også Liverpools Rinsola Babajide og Crystal Palace-keeper Chloe Morgan snakker om problemet i Sky Sports' «Women's Football Show». Babajide tror de som bedriver netthets mot kvinner i fotball, ikke følger sporten tett.

– Vi trenger flere som ser kampene, for kvinnefotballen har utviklet seg mye. Men jeg tror de som troller oss ikke vet mye om kampene eller ikke bryr seg om å se dem.

(©NTB)