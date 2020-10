Trenerlegende foreslår store regelendringer i fotballen

Bør man innføre innspark i fotballen? Ja, mener Arsène Wenger.

Arsène Wenger var trener i Arsenal i 22 år. Foto: Eric Gaillard / REUTERS

9. okt. 2020

Den tidligere Arsenal-manageren ble nylig ansatt som global utviklingssjef i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). I stillingen skal han prøve å videreutvikle fotballen.

I et fersk intervju med den franske storavisen L'Équipe foreslår 70-åringen nå flere endringer av regelverket:

Innføre innspark i stedet for innkast på egen banehalvdel

Endre offsideregelen

Utoverskrudde hjørnespark bør telle selv om ballen er over linjen på vei inn foran mål

Slik bør reglene endres, ifølge Wenger

Innføringen av innspark begrunner Wenger slik:

– Fem minutter før slutt burde et innkast på egen halvdel være en fordel, men i disse situasjonene møter du 10 utespillere i spill, mens du bare har ni, sier Wenger til den franske avisen, gjengitt av Goal.

– Statistikk viser at du i åtte av ti av disse innkastsituasjonene mister ballen. På din halvdel av banen bør du dermed ha muligheten til å ta et spark i stedet, legger han til.

Offsideregelen mener han også bør omdefineres.

– Nå er du offside om en del av kroppen du kan score med er foran kroppen til en forsvarer. Jeg skulle ønske at det ikke ble offside så lenge en eneste kroppsdel man kan score med er på linje med forsvareren. Det kan bli en for stor fordel for angriperen, siden det tvinger forsvarere til å stå høyere i banen, legger han til.

Samtidig mener trenerlegenden at å tillate innoverskrudde hjørnespark som går ut av spill og inn på banen igjen vil kunne gi en ny dimensjon til spillet og skape nye scoringsmuligheter.

Videodømming er kanskje den mest omfattende regelendringen fotballen har vært igjennom i moderne tid. Foto: JUSTIN SETTERFIELD / REUTERS

Flere endringer de siste årene

De siste årene er det blitt innført flere nye regelendringer i toppfotballen. I 2012 ble mållinjeteknologi innført i flere av de største ligaene i verden.

Seks år senere, i 2018, kom videodømming (VAR) på banen. Det er blitt den mest omfattende regelendringen fotballen har hatt i moderne tid.

Før denne sesongen kom det samtidig nye regler om hvordan handsregelen skal tolkes. Det har ført til mye forvirring både i Norge og internasjonalt.

Som en følge av koronaviruset har man i en periode også innført fem bytter i stedet for tre.