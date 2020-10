Dette er Bjørnbaks løfte foran sesonginnspurten etter seieren mot gamleklubben

Skadeproblemene er glemt. Nå skal han være forsvarsbautaen laget har savnet resten av sesongen. Lørdag startet han resten av høstsesongen med å slå laget han en gang var kaptein for.

18. okt. 2020 15:45 Sist oppdatert nå nettopp

AKER STADION: Da Martin Bjørnbak kom til Molde fra Bodø/Glimt foran fjorårssesongen, hadde han nok neppe sett for seg at det var gamleklubben som skulle være MFKs argeste utfordrer de kommende sesongene. I fjor var det lenge en kamp om gullet, men til slutt vant Bjørnbak og Molde Eliteserien ganske overlegent. I år er rollene snudd. Derfor var det viktig for Bjørnbak og de andre Molde-spillerne og vise at de kunne stoppe det som vil bli årets seriemester.

Før kampen på Aker stadion hadde Bodø/Glimt gått utrolige 20 kamper ubeseiret.