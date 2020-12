I kveld tar Berntsen farvel med hjemmefansen: – Jeg er mest stolt over å ha brakt stoltheten tilbake til byen og Viking

28 år etter at han overtok treneransvaret i Viking for første gang, leder Bjarne Berntsen de mørkeblå ut i kamp for aller siste gang på hjemmebane i kveld. 63-åringen vil for alltid stå med gullskrift i klubbens lange og stolte historie.

Bjarne Berntsen med pokalene i hånden og et gullglis om munnen på Ullevaal i fjor. Viking slo Haugesund i cupfinalen og Berntsen ble hyllet som en konge på landskamparenaen. Kristian Jacobsen

Nå nettopp

– Det kommer nok til å gå bra å skulle ta farvel. Jeg må bare tenke tilbake på alt det kjekke vi har fått til de tre siste årene. Men jeg kommer nok ikke til å klare å holde tårene tilbake. Jeg er jo helt elendig med disse følelsene mine, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Han har god tid dagen før sin siste hjemmekamp. Vålerenga er motstander. Han ønsker å avslutte med stil. Det er fortsatt litt å spille for.