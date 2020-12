Rykket fra bunnstriden etter drømmetreff : – Utrolig viktig

(Aalesund-Sandefjord 0–1) Drømmetreffet til Deyver Vega tok Sandefjord et langt steg nærmere ny Eliteseriesesong. Nedturen til Aalesund har ingen ende denne sesongen.

2. des. 2020 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en utrolig viktig seier, sier Kristoffer Normann Hansen til Eurosport etter full pott borte mot Aalesund.

Sandefjord har etter seieren sju poeng ned til Strømsgodset på kvalikplass med tre kamper igjen å spille. Og onsdag avga både Start og Sarpsborg poeng. Alt gikk Sandefjord vei, som også har en kamp mindre spilt enn to av de nærmeste rivalene.

– Nå har vi 31 poeng og vi skal ta flere. Det er deilig å få en luke ned til kvalikplass, sier han.

Og det var drømmetreffet av dimensjoner som sikret Sandefjord den langt mer behagelige posisjonen på tabellen.

Selv Aalesunds keeper Andreas Lie kunne bare gratulere Sandefjord-spilleren Vega med stjernetreffet.

– Det er et godt treff og vanskelig å gjøre noe med. Alle ære til ham, sier Andreas Lie til Eurosport på vei inn til garderoben etter Vegas fenomenale treff.

For da Vega hadde sendt avgårde frisparket, som klinket inn via stolpen, etter 34 minutter var han en het kandidat til rundens mål. Skuddet med venstrefoten var både hardt og fikk en voldsom skru mot nærmeste stolpe. Lie var sjanseløs på skuddet som David Beckham neppe kunne utført bedre i glansdagene.

– Vi har trent litt på frispark. Vi vet vi kan avgjøre kamper med frispark og cornere, sa Vega beskjedent etter drømmetreffet.

Selv må hjemmelaget se at de fortsatt har fattige 11 poeng på 27 kamper, det vil si et poengsnitt på 0,4 poeng.

– Vi hadde våre muligheter, men greier ikke å vinne kamper, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen

Dette er ikke sesongen får avgjørende nettkjenninger for Aalesund, som kune står med to seire denne sesongen. Og selv om hjemmelaget hadde flere virkelig store sjanser mot Sandefjord ville det seg ikke for blant annet Sigurd Haugen på topp.

På overtid var han nær på igjen Men nesten ble til ingenting ved full tid igjen.