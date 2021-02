Etter å ha banket tre ganger i bordet, sa Runar (24) det alle i Tromsø vil høre

Her smiler en skadefri Runar Espejord igjen. Foran comebacksesongen i Eliteserien er han klar på hva som må endres for at TIL skal lykkes.

SMILET TILBAKE: Runar Espejord er hjemme på Alfheim igjen, foreløpig fram til sommeren. Foto: Ronald Johansen

10. feb. 2021 14:07 Sist oppdatert nå nettopp

Den 24 år gamle lokale spissen er Gutans største profil, og har ambisjoner på vegne av barndomsklubben. Selv om han foreløpig bare er på lån i TIL frem til midten av juli.

Avtalen han har med den nederlandske eliteserieklubben Heerenveen varer helt frem til 30. juni 2022.