Norges førstevalg åpner for klubbytte: – Forlenger ikke hvis ting ikke endrer seg

Cecilie Fiskerstrand (24) er førstevalg på landslaget, men spiller kun cupkamper i Brighton.

Cecilie Fiskerstrand etter en trening under den forrige landslagssamlingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Cecilie Fiskerstrand på trening under den forrige landslagssamlingen. Foto: Berit Roald / NTB

Keepertrioen Cecilie Fiskerstrand (i midten), Oda Bogstad (til venstre) og Ida Norstrøm under trening på Bislett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

BISLETT: Da fotballandslaget hadde sin nest siste trening på norsk jord før avreise til Wales, var Cecilie Fiskerstrand først ut på gressmatten av samtlige. 24-åringen har vært Norges førstekeeper siden Ingrid Hjelmseth la hanskene på hyllen i 2019.

I klubblaget Brighton er hverdagen derimot en litt annen. Der er keeperen fra Langevåg annetvalg. Meg Walsh er førstekeeper. Hun vokter buret i seriekampene. Fiskerstrand står i mål når laget fra sørkysten spiller cupkamper.

Norges førstevalg har kontrakt med Brighton frem til sommeren 2021.

– Det er klart at jeg kommer ikke til å forlenge den kontrakten hvis ikke ting endrer seg. Men akkurat nå på kort sikt er jeg ikke noe stresset på grunn av det, sier Fiskerstrand.

Årsaken til at hun tar det med ro, er at EM-sluttspillet i England er utsatt ett år. Nå skal det ikke spilles før sommeren 2022. Dermed har hun ikke like stor grad av hastverk som hun ville hatt om det ble spilt neste sommer. Brighton har dessuten spilt en rekke cupkamper.

– Ja, det er klart. Hadde det vært EM, så hadde ting kanskje vært litt annerledes, men nå er det jo ikke det. Jeg ser at jeg utvikler meg og tar steg, sier hun om hverdagen i Brighton.

Landslagstreneren ikke bekymret

Martin Sjögren sier han har «en god dialog» med Fiskerstrand om situasjonen hun befinner seg i. Brighton har spilt en rekke cupkamper den siste tiden, påpeker han. Derfor synes han ikke spilletid har vært et problem så langt.

– Cecilie gjorde en veldig god samling sist og har vært veldig bra denne samlingen. Akkurat nå synes jeg ikke at det påvirker henne på noen spesiell måte, sier landslagstreneren.

Svensken omtaler tøff konkurranse som noe en spiller må lære seg å håndtere. Klarer man det, blir man en bedre fotballspiller, mener han.

– Så får vi se hvordan det ser ut fremover. Kanskje blir hun nummer én i Brighton. Jeg synes hun er en veldig god målvakt, så hun som står i stedet for Cecilie må være verdensklasse. Cecilie har hatt en fin utvikling og progresjon siden hun tok over da Ingrid Hjelmseth la opp, mener landslagstreneren.

Landslagstrener Martin Sjögren er ikke bekymret for førstekeeper Cecilie Fiskerstrand. Foto: Jil Yngland / NTB

Skryter av nykommerne

Søndag satte landslagstroppen seg på flyet til Wales. Med ett poeng i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp, er Norge klar for mesterskapet i England. Da lagene møttes på Ullevaal for en måned siden vant Norge 1–0 etter scoring av Guro Reiten.

– Vi er fornøyd med at vi vant den kampen, men ikke så fornøyd med prestasjonen. Vi gleder oss til å kneppe opp et par hakk ekstra. Det blir en tøff kamp, sier Fiskerstrand.

Med på flyet til Wales er hele seks spillere som har til gode å debutere for det norske landslaget. Blant dem finner vi keeperne Ida Norstrøm (LSK Kvinner) og Oda Maria Hove Bogstad (Sandviken). Fiskerstrand skryter av de mange nykommerne.

– Det er gøy at de nye kommer inn med energi og tør å by på seg selv, og ikke har så høye skuldre. Det er en veldig fin gruppe å komme inn i, sier landslagsmålvakten.