Etterlengtet opptur for AaFK - endte begredelig rekke

Tabelljumbo Aalesund sto imot både et straffespark og Haugesunds offensiv i lørdagens seier.

Aalesund-spillerne omfavner Niklas Castro i 1-0-seieren over Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

31. okt. 2020 22:32 Sist oppdatert nå nettopp

HAUGESUND - AALESUND 0–1

Niklas Castro avgjorde for gjestene i et ufyselig regnvær.

Helt mot spillets gang slo Castro til kvarteret før slutt. AaFK-profilen dempet en svak klarering og sendte ballen i en bue over keeper og i nettet. På veien var den innom tverrliggeren og spratt over målstreken.

Med sin fjerde seriescoring for året ordnet Castro Aalesunds første borteseier i Eliteserien siden 2017. Forrige sesongs suverene mestere på nivå to hadde kun én trepoenger i 2020 før lørdagens oppgjør. Den kom i en 3-2-seier over Start 29. juli.

– Det er vanskelig å beskrive følelsen jeg har nå, for det er lenge siden jeg har kjent på den, sa Castro i et intervju vist på TVNorge.

Med resultatet kunne også Lars Arne Nilsen innkassere sine første poeng som trener for bunnlaget. Han hadde tapt sine sju første kamper som AaFK-sjef. I Haugesund holdt sunnmøringene plutselig nullen for første gang i år.

– Jeg kan ikke huske sist jeg så slike scener i en garderobe. Det var uvirkelig. Gutta har så lyst til å vinne fotballkamper, og endelig klarte vi det. Vi var litt heldige, men vi har også ventet på å få stang-inn, sa Nilsen.

Les også AaFK-spilleren kokte over i garderoben etter Odd-kampen: –Jeg sa noen ting jeg ikke burde sagt

Aalesunds keeper Gudmund Kongshavn redder straffesparket til Niklas Sandberg i lørdagens 1-0-seier mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Straffebom

Gjestene måtte kjempe knallhardt i striregnet og vindkastene for å bryte tapsrekken på ni kamper. Haugesund dominerte stort etter pause, og etter vel en time kunne Niklas Sandberg gitt FKH 1-0 fra straffemerket. Men bortelagets keeper Gudmund Kongshavn gikk riktig vei og reddet med kroppen.

Vertene fikk straffe etter at Daan Klinkenberg var borti kneet til Mikkel Desler.

I minuttene som fulgte ble AaFK pepret med avslutninger. Kongshavn sto riktig og fikk ryddet unna hver gang. Seks minutter på overtid var målvakten der igjen og trygget i havn Aalesunds etterlengtede triumf.

Keeperprestasjonen smakte nok ekstra godt ettersom Kongshavn var benket i åtte strake kamper før møtet med Haugesund.

Les også Derfor viet AaFK-spilleren ekstra tid til supporterne etter nytt nederlag: – Hadde noe jeg ville si

Lang vei opp

Før pause kom de største sjansene innenfor det første kvarteret. Og det var Haugesund som var farligste laget under røffe forhold. Først testet Ibrahima Wadji skuddfoten på en markkryper fra Desler, men Kongshavn gjorde seg stor og reddet solid.

Fem minutter senere prøvde Peter Therkildsen på bakerste stolpe å skli inn 1-0. Under hardt press fra Klinkenberg satte han ballen rett på Kongshavn.

Med sju kamper igjen står Aalesund med ti poeng. Fortsatt skal det mye til for at Nilsens lag skal unngå nedrykk. Start på kvalifiseringsplassen har 19 poeng med én kamp mindre spilt.

Haugesund ligger på 10.-plas med 28 poeng.

Neste helg skal Haugesund møte Brann i Bergen. Aalesund har en svært tøff oppgave foran seg med bortekamp mot serieleder Bodø/Glimt.