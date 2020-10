Slik ble koronaen en fordel for Bryne

Med seier over Vard Haugesund lørdag, tar Bryne FK et nytt steg på veien tilbake til 1. divisjon. Koronapandemien kan ha vært avgjørende.

24. okt. 2020 08:17 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Koronaen kan faktisk ha vært en fordel for oss, sier Knut Ove Joa, daglig leder i Bryne FK, til Aftenbladet, og forklarer:

– Hadde det ikke blitt lange utsettelser for de øverste divisjonene og avlyst nedover, er det slett ikke sikkert at Joacim Holtan hadde spilt for oss. Heller tvert imot. Han har betydd utrolig mye for laget, erkjenner Joa.