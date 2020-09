Jerv-spiller testet positivt på korona – kamper i 1. divisjon utsatt

Jerv er satt i ti dagers karantene etter at én av klubbens spillere har fått påvist koronasmitte. Tre kamper i 1. divisjon er utsatt.

Jerv-spillerne er satt i karantene de neste ti dagene. Trond Reidar Teigen, NTB

19. sep. 2020 10:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser Norges Fotballforbund lørdag formiddag.

Jervs tre neste kamper mot HamKam (borte), Ull/Kisa (hjemme) og Lillestrøm (borte) blir flyttet på som følge av situasjonen som har oppstått i Grimstad-klubben.

Når vi tar kontakt med NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, er han ikke ovrrasket over at norsk toppfotball har fått sitt første tilfelle med et helt lag i karantene og utsatte kamper.

– Når smitten øker i Norge og ellers i Europa, var det nesten uunngåelig med smitte i en klubb. Dette har vi vært forberedt på at kunne skje. Det er viktig å si at Jerv ikke har gjort noen feil her. De har fulgt protokollene med testing før ankomst til Norge, ved ankomst og etter noen dager. Det er den tredje testen som dessverre viste seg å være positiv, sier Fisketjønn.

«NFF vil nå, i samråd med medisinsk råd, vurdere om en skal gjennomføre en innskjerpelse i reglene for testing av nye spillere inn i tropper. NFF vil komme tilbake til omberamming av nevnte kamper», skriver fotballforbundet i en pressemelding.

– Helsa først

– Dette betyr at vi ikke kan samles som gruppe på en stund. Det er beklagelig, men helsa kommer først, sier daglig leder i Jerv, Trond Christoffersen.

Han opplyser at klubben ble kjent med det positive testresultatet fredag.

– Spilleren som testet positivt er satt i isolasjon og hele toppspillergruppa er i karantene, sier Christoffersen.

Den aktuelle spilleren ble testet fordi vedkommende nylig har vært i utlandet.

– Han har ingen symptomer og er bare hjemme. Vi er i dialog med kommuneoverlegen om den videre oppfølgingen, sier Christoffersen.

Han opplyser at klubben har god kontroll på hvor spilleren har vært og hvem han har vært i kontakt med. Vedkommende har deltatt på noen treninger, men ingen kamper.

– Klubben holder kontakt med de andre spillerne digitalt og de måler temperaturen flere ganger om dagen. Vi har tett kontakt med NFF og følger de protokollene som gjelder for toppfotballen, sier Christoffersen.

Saken oppdateres