Vikings trenertalent har spilt i Skottland: Dette sier han om Aberdeen

Pål Fjelde (26) har godt kjennskap til skotsk fotball.

Nå nettopp

Pål Fjelde er trener i Vikings ungdomsavdeling. 26-åringen har tidligere spilt for St. Mirren på nivå to i Skottland, og er klar på at det er en tøff motstander som venter Viking i Europa League-kvaliken torsdag.

– Aberdeen er en stor klubb. Når det gjelder interesse, er det kanskje den tredje største klubben i Skottland bak Celtic og Rangers, sier Fjelde.