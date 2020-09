«Start skal inspirere barn og voksne på Sørlandet. Det bør også gjelde for jentene»

Et møte i ettermiddag bør lede til toppfotballsatsing for kvinner i Start, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Nå nettopp

Jente- og kvinnefotball er i rask fremmarsj, men her på Sørlandet har det foreløpig vært stille. Frem til nå.

I ettermiddag møtes Start, Donn, Gimletroll, Amazon og Agder Fotballkrets til et «hemmelig» møte på Sparebanken Sør Arena for å snakke om et mulig kvinnesatsing på Sørlandet.