Palace nede ved cornerflagget og skjermer allerede i første omgang, men de har faktisk vært nærmere 2-0-ledelse her enn United har vært utligning.

Palace nede ved cornerflagget og skjermer allerede i første omgang, men de har faktisk vært nærmere 2-0-ledelse her enn United har vært utligning.

71 prosent ball for United så langt, men de klarer ikke å skape annet enn halvsjanser på langskudd.

71 prosent ball for United så langt, men de klarer ikke å skape annet enn halvsjanser på langskudd.

14′ DEL