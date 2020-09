Luke Shaw legger inn med yttersiden. Den skrur hele veien gjennom feltet uten at noen virker interessert.

Luke Shaw legger inn med yttersiden. Den skrur hele veien gjennom feltet uten at noen virker interessert.

Sir Alex Ferguson smiler neppe bak munnbindet han har på seg der han sitter på tribunen på Old Trafford.

Sir Alex Ferguson smiler neppe bak munnbindet han har på seg der han sitter på tribunen på Old Trafford.

Mål for Crystal Palace!

82′ DEL