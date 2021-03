På vei til å bli tidens yngste toppscorer i Champions League: – Helt enorm

Før kvartfinalene har Erling Braut Haaland (20) scoret fire mål mer enn noen annen spiller i Champions League denne sesongen.

JAKTER SCORINGER: Erling Braut Haaland har satt en rekke rekorder så langt i Champions League-karrieren. Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

Borussia Dortmunds eneste seier i Champions League kom tilbake i 1997, tre år før Erling Braut Haaland ble født. 20-åringen er den eneste nordmannen igjen i turneringen og med ti mål er han så langt den klare toppscoreren i turneringen.

Av de seks spillerne som følger nærmest – med seks mål – er det kun Kylian Mbappé, Neymar og Olivier Giroud som fremdeles er igjen i turneringen, mens forrige sesongs toppscorer, Robert Lewandowski, står med fem mål.

Skulle nordmannen bli toppscorer, blir han den yngste i turneringens historie og den første under 21 år. Lionel Messi og Sandro Mazzola er de eneste som har blitt toppscorere i Champions League/Serievinnercupen før fylte 22 år tidligere.

– Erling har vært helt enorm, men at han skal klare å vinne Champions League helt alene – det vil ikke skje. Dortmund har hatt litt skader, så hvis de kan komme tilbake, så kan det komme seg, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, og kaller hjemmekampen mot Sevilla i åttedelsfinalen for «skremmende dårlig».

Fakta Unge toppscorere i Champions League/Serievinnercupen 1. Sandro Mazzola – 21 år, 6 måneder og 19 dager – 1963/64

2. Lionel Messi – 21 år, 11 måneder og 3 dager – 2008/09

3. Søren Lerby – 22 år, 3 måneder og 27 dager – 1979/80

4. Andrij Sjevtsjenko – 22 år og 8 måneder – 1998/99

5. Raúl – 22 år, 10 måneder og 27 dager – 1999/2000

6. Sergei Juran – 22 år, 11 måneder og 9 dager – 1991/92

7. Lou Macari – 22 år, 11 måneder og 24 dager – 1971/72

8. Cristiano Ronaldo – 23 år, 3 måneder og 16 dager – 2007/08

9. Gheorghe Hagi – 23 år, 3 måneder og 20 dager – 1987/88

10. Neymar – 23 år, 4 måneder og 1 dag – 2014/15

11. Eusébio – 23 år, 4 måneder og 2 dager – 1964/65

12. Milos Milutinovic – 23 år, 4 måneder og 8 dager – 1955/56

13. Alessandro Del Piero – 23 år, 6 måneder og 11 dager – 1997/98

14. Claudio Sulser – 23 år, 7 måneder og 22 dager – 1978/79

15. Paul Van Himst – 23 år, 7 måneder og 23 dager – 1966/67 Alder regnet ut ifra finaledatoen. Erling Braut Haaland vil være 20 år, 10 måneder og 8 dager gammel når finalen spilles i Istanbul 29. mai. Vis mer

En som følger tysk fotball svært tett er Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Det var han som var forskjellen. De slet og det var et litt merkelig resultat sånn sett, sier han til VG om Haalands innsats mot Sevilla.

Dortmund-spissen har scoret to mål i hver av de fire siste kampene han har spilt i Champions League.

– Det virker som jo større anledning, jo bedre. Han greier å makse ut når det gjelder som mest, sier Bisgaard Sundet, som har stor tro på sjansene for at det for første gang blir en norsk toppscorer i herrenes Champions League.

– Jeg tipper han får noen mål til. Jeg tror sjansene hans for å bli toppscorer er veldig gode. Jeg tror jo også Dortmund kan gå langt. De greier å få ut litt ekstra i Champions League, sier han.

Braut Haaland har kun spilt seks av åtte kamper i Champions League denne sesongen og har et utrolig snitt på mål hvert 52,5 minutt.

– Hvis Erling greier å opprettholde målsnittet, så er de «pigede» (sannelig) med, sier Thorstvedt, som legger til at nettopp det vil bli vanskelig.

– Uten skader så vil han få to kamper til og da vil jeg tro at han blir toppscorer, sier Thorstvedt.

Ti mål har ikke vært nok til å bli toppscorer i Champions League siden 2014/15-sesongen og Haaland kan dermed trenge enda noen mål for å bli tidenes yngste toppscorer i Champions League.

I kvartfinalen håper Bisgaard Sundet at det blir en tur til Spania for Borussia Dortmund.

– Real Madrid – Dortmund tror jeg ville vært veldig gøy. Det har vært noen morsomme kamper tidligere og Braut Haaland er jo også sterkt linket til Real Madrid, sier han.

Begge holder de Bayern München og Manchester City som de største favorittene i forkant av fredagens trekning.

– Det er vanskelige å finne gode argumenter mot Bayern München. De har hatt noen feilskjær i Bundesliga, men når de stabler opp sitt beste lag, så er de gode, sier Thorstvedt.