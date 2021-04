Ble operert i vinter - nå er MFK-duoen tilbake

MFK-trener Erling Moe får to mann tilbake fra skade til kampen mot Kristiansund.

Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen er tilbake fra skade. Her jubler de for scoring sammen med John Kitolano, som var utlånt til Molde i begynnelsen av fjorårssesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Én time siden

Både Ola Brynhildsen og Ohi Omoijuanfo har vært ute med skade de siste ukene, og ingen av dem hadde mulighet til å spille Europa League-kampene mot Hoffenheim og Granada.

Begge angriperne gjorde ulike inngrep i starten av februar, og har i over to måneder trent for å komme tilbake. Ohi måtte fjerne brusk i det ene kneet, mens Brynhildsen ble operert for et brudd han fikk i foten på en trening. Etter mange uker med alternativ trening, har begge imidlertid deltatt på fotballøktene med resten av laget den siste perioden.