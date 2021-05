Haaland feiret og byttet drakt med dommeren

Først scoret Erling Braut Haaland to mål, deretter ga han bort drakten til kampleder Manuel Gräfe. Den tyske dommeren gir seg etter 17 år på toppnivå i Tyskland.

LYSTIG LAG: Erling Braut Haaland ved siden av dommer Manuel Gräfe (hvit T-skjorte) og resten av dommerteamet etter kampen mot Bayer Leverkusen. Foto: Friedemann Vogel / Pool EPA

De uvanlige scenene fant sted etter den avsluttende kampen i Bundesliga mellom Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen.

Erling Braut Haaland ga kamplederen en god klem, byttet bort drakten og poserte velvillig med teamet til dommerveteranen som nå takker av etter en lang karriere.

Sky skriver det var Haaland som spurte dommeren om å bytte drakt.

VENNER ETTER KAMP: Erling Braut Haaland og Manuel Gräfe gir hverandre en klem etter sesongavslutningen. 1 av 4 Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / EPA POOL

De to tyske topplagene sto æresvakt for den synlig rørte 47-åringen.

– Jeg er veldig rørt. Det var en emosjonell avskjed. Jeg vil takke alle for støtten de siste ukene. Jeg har hatt et godt forhold til spillerne og de har gitt meg mye tilbake, i dag igjen, sier Gräfe til Sky.

Haaland ser ut til å være en favoritt hos dommerne i 2020/21-sesongen.

Da Borussia Dortmund møtte Manchester City i Champions League vakte det oppsikt da den rumenske assistentdommeren spurte om nordmannens autograf etter kampen. Grunnen skal ha vært at han ønsket å auksjonere den bort til inntekt for et autisme-senter for voksne.

Haaland og lagkameratene avsluttet sesongen med stil. Nordmannen scoret to av målene som ledet til Dortmund-seier, mens Marco Reus satte det tredje med en smart frisparkvariant.

– Da han kom var han god, men han blir kalt «dyret» av laget, sier Haalands danske kompis, Thomas Delaney, til Vsport1 etter kampen.

Lars Bender reduserte til 1–3 i kampens siste minutt.