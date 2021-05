I januar kom beskjeden hun ventet på: Nå skal Lisa-Marie skyte RBK til seriegull

I fjor slet Lisa-Marie Karlseng Utland med å finne seg til rette på vingen. Nå jakter hun scoringsformen for et RBK-lag som sikter mot seriegull.

I dag serieåpner Lisa-Marie Karlseng Utland og RBK Kvinner hjemme mot Stabæk. Foto: Christine Schefte

Nå nettopp

– Vi er et lag, og det er flere som kan score. Og jeg vet at jeg kan bidra med også andre ting enn å score mål. Men jeg føler et ansvar på å bidra, og det er en stund siden jeg har scoret, sier Lisa-Marie Karlseng Utland.

RBK kvinner har overbevist i treningskampene denne våren med 5 seiere på like mange forsøk. Tross tøff motstand i LSK kvinner og VIF, har laget scoret 14 mål.