Storstilt markering for breddefotballen: – Vært skadelidende i ett år

DRAMMEN/STAVANGER/LILLESTRØM/OSLO (VG) Flere eliteserieklubber var samstemte i sin markering av sitt budskap: At breddefotballen skal få lov til å åpne igjen.

27. mai 2021 18:08 Sist oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimt gikk på banen før kampen mot FK Haugesund med et utvalg drakter fra breddefotballen, i det som var en varslet markering for gjenåpning av breddefotballen. Også Strømsgodset-spillerne gikk på banen med ulike klubbdrakter, antagelig fra breddeklubber i området.

Det samme gjelder for Viking i Stavanger, der spillerne gikk på banen iført elleve ulike drakter.

I Lillestrøm gikk begge på banen med enkeltplakater med budskapet «Få bredden i gang nå».

BREDDEDRAKTER: Strømsgodsets spillere holder opp drakter fra ulike breddeklubber. Mikkel Maigaard (nr. 20, nummer to fra venstre) holder til eksempel opp drakten til Svelvik IF. Foto: Terje Bendiksby

– Mange vil synliggjøre at fotballen står sammen om å åpne bredden, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Andersen.

Den såkalte Olsvik-rapporten, som av Norges Fotballforbund fikk mandat om å undersøke om det var mulig å gjenåpne breddefotballen, konkluderte i februar med at en slik åpning ikke ville føre til en vesentlig påvirkning av smittetrykket i befolkningen.

– Vi merker et utrolig engasjement og trykk for å åpne. Vi har sendt over protokoller og Olsvik-rapporten til helsemyndighetene. Sistnevnte har vi ikke fått svar på, sier Andersen.

Breddefotballen har vært ilagt strenge restriksjoner i snart 15 måneder og 48 000 spillere har vært nødt til å trene alternativt. Helsemyndighetenes begrunnelse for å holde breddefotballen stengt er økt mobilitet og kontakt i forbindelse med kampene.

«Jeg forstår fullt ut denne desperasjonen og lysten til å komme i gang. Det er også en veldig god sportslig gest av Eliteserien å vise slik støtte», skriver kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) til NTB.

KLAR BESKJED: «Få bredden i gang - nå!» kan ikke misforstås. Her er Odd på Åråsen stadion. Foto: Terje Pedersen

Trønderklubben Stjørdals-Blink tok initiativet til en markering i sin Obos-liga-kamp mot Jerv denne uken, som førte til at Rosenborg ble oppfordret til en markering. De varsler nettopp det i sin hjemmekamp søndag.

– Det koker på sosiale medier. Formålet er viktig, selvfølgelig er det viktig å markere sympatien for bredden. De har virkelig vært skadelidende ett år nå, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug, som varsler tiltak for å støtte breddeklubbene i sesongen.

Norsk Toppfotball, som organiserer klubbene sentralt, har sendt ut en koordinering til medlemsklubbene.

Temaet splitter. Odd-spiller Mushaga Bakenga kom med et patosfylt forsvar for breddeidretten, mens Arbeiderpartiets Trond Giske gikk hardt ut mot kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) fordi bredden ikke ble gjenåpnet. På vestlandet melder Bergens Tidende at klubber varsler at de ønsker å gjennomføre treningskamper – i strid med de rådende retningslinjene.

Myndighetene har varslet at breddeklubbene kan gjenoppta trening fra 17. juni, i sammenheng med trinn tre i gjenåpningsplanen, skriver NTB.