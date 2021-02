Denne vinteren er veldig annerledes for NRK-profilen - slik blir Christers nye liv utenfor fotballen

Fotball-Norge var mildt sagt overrasket, da TIL signerte Christer Johnsgård (34) i 2016. Av alle årene målscoreren har spilt fotball, er det de månedene han tenker mest tilbake på.

JOBB OG FAMILIE: Christer Johnsgård (t.v.) møtte iTromsø utenfor arbeidsplassen hos NRK. Snart blir han far til tre. TIl høyre et bilde fra 17. mai i fjor med kona Charlotte og sønnen Nichlas (5) og datteren Josefine (2). Foto: Tobias Stein Eilertsen / Privat

Den tidligere TIL-, TUIL- og Senja-spilleren venter sitt tredje barn sammen med samboeren Charlotte. Noe som har vært en viktig brikke i valget han nå har tatt, nemlig valget om å legge fotballskoene på hylla.

For mange yngre TV-seere er 34-åringen et kjent ansikt. Han var lenge en populær programleder for NRK-programmene «Kråkeklubben» og «Påskemorgen». Nå er det jobben i NRK, med tilværelsen som trebarnsfar som vil stå i fokus.