Full hands-forvirring i Premier League: – Ingen vet noe som helst

(Chelsea – Manchester United 0–0) Handsregelen fortsetter å skape forvirring i Premier League. Flere profiler klør seg i hodet over at Manchester United ikke fikk straffe etter at Callum Hudson-Odoi var borti ballen med hånden.

DETTE VAR IKKE STRAFFE: Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi toucher ballen med høyrehånden innenfor egen 16 meter. Manchester Uniteds Mason Greenwood kunne imidlertid se langt etter straffespark. Foto: Ian Walton / POOL / AP POOL

28. feb. 2021 18:18 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Siste VAR og hands-nytt: Ingen vet noe som helst.

Det skriver Liam Twomey, Chelsea-korrespondent for det anerkjente sportsnettstedet The Athletic, på Twitter.

Etter drøyt 15 minutters spill ble det, litt ut av det blå, en VAR-situasjon der det skulle sjekkes for en mulig straffe til Manchester United. Reprisen viste at ballen var borti hånden til Callum Hudson-Odoi etter en duell med Mason Greenwood.

– Je trodde virkelig dette kom til å bli straffe på grunn av posisjonen på armen, på grunn av avstanden fra boksingen til (Edouard) Mendy og til den treffer armen. Det er lang avstand. Det er selvfølgelig ikke noe overlegg, men dessverre er det sånn, tenker jeg, at Hudson-Odoi må ta ansvar for hvor han har armene når ballen kommer hans vei. Og jeg synes det skal være straffe selv om det er et uhell, sier fotballekspert i TV 2, Simen Stamsø-Møller i pausen.

– Jeg hater de nåværende handsreglene, men etter reglene er det straffespark, tvitret BBC-programleder og tidligere engelsk landslagsspiller Gary Lineker etter hendelsen.

VG Live: Følg kampen her!

Kampleder Stuart Atwell gikk ut for å se på skjermen. Dommeren brukte kort tid på å vurdere situasjonen, og så deretter ut til å peke på straffemerket, men i stedet signaliserte han for dropp.

De to managerne, Thomas Tuchel og Ole Gunnar Solskjær, var åpenbart uenige nede på sidelinjen.

Premier League og VAR-bussen begrunner avgjørelsen slik:

– VAR spurte dommeren om å se hendelsen igjen, men han stod ved avgjørelsen fordi han mente Hudson-Odoi ikke beveget hånden mot ballen.

Tidligere denne sesongen har tilsynelatende listen for hva som er hands og hva som ikke er det vært ganske lav. Derfor er det mange fotballprofiler som følger storkampen mellom Manchester United og Chelsea som ikke skjønner stort av hvordan det ikke endte med straffespark til de røde djevlene.

Se bilder fra situasjonen i billedgalleriet under:

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Ian Walton / POOL / AP POOL

– Det er ingen tvil om at det ville vært en straffe for to eller tre måneder siden. Hands-regelen endres foran øynene våre etter hvert som sesongen utvikler seg, sier Gary Neville i studio for Sky Sports.

Flere av hans kolleger i Sky Sports har også gitt sin vurdering:

– Jeg synes ikke det er straffe. Men Hudson-Odoi er en heldig gutt. Hånden hans er i en unaturlig posisjon, sier tidligere Premier League-spiss Jimmy Floyd-Hasselbaink.

– Han tar hånden mot ballen. Det kommer man ikke unna, sier eks Manchester United-kaptein Roy Keane.