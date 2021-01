Uavgjort i Ødegaards Arsenal-debut mot Solskjær

Etter 82 minutter startet et nytt kapittel i Martin Ødegaards (22) fotballiv da han debuterte for Arsenal.

Mikel Arteta gir sine instrukser før han sender Martin Ødegaard på banen etter 82 minutter. Foto: Shaun Botterill, Reuters

30. jan. 2021 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Arsenal-Manchester United 0–0

Det var ikke mange minuttene han fikk, men Ødegaard fikk likevel smake på sin nye tilværelse som Premier League-spiller da han kom inn som innbytter Emile Smith-Rowe åtte minutter før slutt.

På stillingen 0–0 kom Arsenals nummer 11 på banen, uten at han fikk til å utrette all verden på sin tilmålte tid.

Men nordmannen fikk uansett noen ballberøringer og en forsmak på nivået i sin nye liga i en jevnspilt kamp som endte 0–0 etter store sjanser til begge lag.

Med det satte også Manchester United ny klubbrekord med 18 strake bortekamper uten tap.

Fakta Arsenals 10 neste Wolverhampton borte (2/2), Aston Villa borte (6/2), Leeds hjemme (14/2), Benfica borte (18/2), Manchester City hjemme (21/2), Benfica hjemme (27/2), Leicester borte (27/2), Burnley borte (6/3), Tottenham hjemme (13/2), West Ham borte (20/2). Vis mer

Martin Ødegaard startet som ventet ikke for Arsenal, men gliste likevel godt under oppvarmingen før møtet med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: ALASTAIR GRANT, REUTERS

«Kan gjøre en forskjell»

Unggutten Emile Smith-Rowe (20) ble foretrukket foran Ødegaard fra start i 10'errollen bak spissen Alexandre Lacazette. Nordmannen ble heller ikke vurdert i en kantrolle, selv om Bukayo Saka ikke var med i troppen på grunn av skade.

– Martin har kun gjennomført en og en halv trening med oss, og er ikke kjent med vår måte å spille på. Men vi tok han med (i troppen) fordi vi vet at han kan gjøre en stor forskjell for oss, sa manager Mikel Arteta før kampstart.

Arsenal hadde tatt 16 av 18 poeng på sine seks siste kamper, mens Manchester United hadde vunnet 8 av sine 10 bortekamper i Premier League denne sesongen.

Men det var to forsiktige lag i denne klassiske duellen på Emirates. Det var jevnt og intenst, men en satt likevel med følelsen på at begge lagene spilte med håndbrekket på i starten.

Midtveis i omgangen reiste Ødegaard seg fra innbytterbenken og jogget forsiktig langs sidelinjen, trolig for å holde varmen i den kjølige London-luften.

For spillet på banen varmet neppe mange. Det var for mye unøyaktigheter, det ble med noen halvsjanser – de fleste til Manchester United der Fred var nærmest. Men keeper Leno fikk fingertuppene på avslutningen fra 17 meter og avverget scoring.

Manchester United rev til seg et lite overtak mot slutten av omgangen, men uten at de var spesielt hvasse innenfor 16-meteren. Marcus Rashford og hans lagkamerater ble for ubesluttsomme.

Fra trenerbenken fulgte Ole Gunnar Solskjær Manchester Uniteds bortemøte med Arsenal. Foto: ANDY RAIN, REUTERS

Begge lag ville mer etter pause

Arsenal var særdeles blodfattige offensivt i den første omgangen, men tre minutter ut i den andre burde innbytter Willian sendt hjemmelaget i ledelsen.

Brasilianeren var helt alene på bakre etter et innlegg fra Bellerin, men avslutningen fra skrå vinkel ble for puslete og blokkert av Aaron Wan-Bissaka.

Minuttet etter var det kaptein Harry Maguire som blokkerte et skuddforsøk fra Pépé. På fire minutter hadde Arsenal skapt mer enn på 45 minutter i første omgang.

Men uten at de klarte å feste grepet. Og det var smått utrolig at de slapp unna baklengsmål da Edinson Cavani styrte ballen utenfor mål fra fire-fem meters hold etter en times spill.

Begge ville mer i den andre omgangen. Begge var hvassere offensivt. Men målene uteble.

Lacazette var svært nær da han traff tverrliggeren på et frispark fra 17 meter, mens David de Gea sekunder senere reddet en avslutning fra Smith-Rowe.

Her får Martin Ødegaard sin debut som Arsenal-spiller i Premier League. Foto: SHAUN BOTTERILL, REUTERS

Debut etter 82 minutter

Det som lenge var en småtrøttende affære, ble plutselig svært underholdende.

Og etter 82 minutter fikk endelig Martin Ødegaard sin debut for Arsenal.

I trøye nummer 11 fikk Ødegaard smake såvidt på nivået i sin nye liga. Uten at nordmannen klarte å utrette stort på de drøyt 10 minuttene han fikk spille.

Men han fikk se en liggende Cavani plassere ballen utenfor rett før full tid. Så nær var United en ny borteseier, men igjen viste Solskjærs lag at de sliter med å vinne mot de såkalte topp-6-lagene.

Uavgjort ga uansett et riktig bilde av kampen.