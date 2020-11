Aksjonærmøtet i Viking er over: Ingen løsning i Berntsen-saken

I drøyt halvannen time var en rekke av Vikings større aksjonærer samlet i møte med sin styreleder Thor Steinar Sandvik mandag ettermiddag.

I dette møterommet på SR-Bank Arena møtte styreleder i Viking Fotball AS Thor Steinar Sandvik aksjonærene mandag ettermiddag. Anders Minge

30. nov. 2020 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

SR-BANK ARENA: Like før klokken 15.30 mandag ettermiddag ankom en rekke av Viking Fotball AS’ største aksjonærer til det varslede krisemøtet med styreleder Thor Steinar Sandvik.

Møtet kom i stand etter at en rekke aksjonærer uttrykte både sinne og forundring over avgjørelsen som førte til at Bjarne Berntsen er ferdig i klubben etter inneværende sesong.