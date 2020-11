Det siste Maradona-intervjuet: Drømte om ny «Guds hånd»

En knapp måned før hans død ble det siste intervjuet med Diego Maradona publisert.

IKONISK: Diego Maradona overlister Peter Shilton i VM-kvartfinalen i 1986. Målet blir senere husket som «Guds hånd». Foto: TT NYHETSBYRÅN

Den argentinske fotballegenden, som døde onsdag, stilte en sjelden gang opp på et intervju med det franske fotballmagasinet France Football, publisert to dager før hans 60-årsdag den 30. oktober.

På spørsmål om hva som ville vært drømmegaven hans, svarte Maradona:

– Jeg drømmer om å score et nytt mål mot engelskmennene, denne gangen med høyrehånden!

Han siktet selvfølgelig til den mytiske scoringen med venstrehånden, kalt «Guds hånd», i VM-semifinalen mot England i 1986.

Maradona gjennomførte intervjuet på video fra sitt hjem i San Miguel, 30 kilometer unna Buenos Aires i Argentina.

– Når jeg ser tilbake på karrieren min, er jeg ekstremt fornøyd med det jeg utrettet. Jeg har følelsen av at jeg ga folk glede og underholdt de som kom på stadion og så meg på TV. Jeg er glad for at jeg har gjort folk lykkelige med en ball. Det er min største stolthet, sa han.

Maradona er på banen best kjent for VM-triumfen i 1986 og seriegullene med Napoli i 1987 og 1990, men kjennetegnes også for sine mange utenomsportslige krumspring. Kokainmisbruk og store helseproblemer preget livet hans i stor grad.

– Jeg har opplevd alt mulig. På banen mottok jeg mange slag, og i livet ble jeg angrepet fra alle kanter. Noen gikk til og med til angrep på familien min. Jeg har ikke fått noe gratis … Men, når alt kommer til alt, når man tenker på alle krigene og alle barna som dør tidlig i denne verdenen, så anser jeg meg selv som privilegert, oppsummerte Maradona.

DET SISTE INTERVJUET: Diego Maradona snakket med France Football i et intervju publisert 28. oktober. Foto: France Football

Han sa han var glad for å være tilbake i Argentina etter mange år i utlandet, men at forholdene ikke var de beste på grunn av coronapandemien.

Frem til 1995 var det ikke mulig for ikke-europeiske spillere å vinne Ballon d’Or, den prestisjefulle prisen som deles ut av France Football hvert år, men Maradona sier at dersom han kunne, ville han vunnet «et tonn».

På spørsmål om hvilke spillere som får ham til å drømme, svarer han «Messi og Cristiano (Ronaldo), Cristiano og Messi». Ifølge Maradona har ingen andre nåværende spillere utrettet halvparten så mye som argentineren og portugiseren.

MESTEREN: Diego Maradona løfter VM-pokalen i 1986. Foto: Bob Thomas / Bob Thomas Sports Photography