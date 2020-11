– Psykisk barriere, sier treneren. -Feigt, sier keeperen.

Vestlandshallen: Trener Steffen Landro snakker om psykisk barriere etter bortetap for Øygarden. Keeper Aslak Falch mener Sandnes Ulf opptrådte feigt etter pause.

Her går det galt. Brage Berg Pedersen setter inn utligningsmålet for Øygarden. Sandnes-keeper Aslak Falch kan lite gjøre, ei heller Mads Berg Sande, Christian Landu-Landu eller Jostein Ekeland. Marit Hommedal

Øygarden - Sandnes Ulf 2–1.

De lyseblå hadde en alle tiders mulighet til å ta seier nummer to for sesongen på bortebane mot Landro tidligere klubb. I stedet røk alt på slutten, og nå har Sandnes Ulf et kobbel lag som jakter den attraktive 6. plassen på tabellen.