Bare Odd og Vålerenga oppfyller «ungdomsmål»: – Trenerne mangler mot

Ifølge Norsk Toppfotball-sjef Espen Olafsen produserer Norge bedre spillere enn noensinne, men at utnyttelsen er for dårlig. Han får støtte av Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

STOR FORSKJELL: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (t.v.) gir tre ganger så mye spilletid til unge spillere som Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

22. okt. 2022 08:46 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Paradokset er at vi beviselig utvikler bedre unge spillere enn noen gang tidligere, men likevel er sammenlignbare nasjoner som Danmark, Østerrike, Sveits, Belgia og Nederland bedre enn oss til å bruke unge spillere, sier Espen Olafsen til VG.

Olafsen er faglig leder i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og Obosligaen. Samtidig er han veileder for flere norske eliteklubber, og har en fortid som topptrener i blant annet Lyn.

I fjor kåret UEFA Norge til mest fremgangsrike nasjon på aldersbestemte landslag for gutter. På få år forbedret norske U-landslag rankingen fra 29.-plass til 10.-plass arrow-outward-link .

Likevel viser tall fra NTF at lavere rangerte land som Danmark, Østerrike, Sveits og Belgia alle er flinkere på å gi sine unggutter spilletid i deres hjemlige liga.

Fakta Så mye spilletid får U21-spillere i andre ligaer Dansk Superliga: 25 prosent Østerriksk Bundesliga: 23 prosent Æresdivisjonen: 20 prosent Sveitsisk Superliga: 19 prosent Belgisk Pro League: 18 prosent Eliteserien: 14 prosent Allsvenskan: 14 prosent Vis mer

– Det er ingen grunn til at disse nasjonene skal være bedre enn oss på dette området. Jeg opplever det som at trenerne mangler mot til å spille ungguttene tidlig nok. Vi må vise større tillit, sier Olafsen, og fortsetter:

– Jeg oppfordrer norske trenere til å bli modigere, for talentene våre har aldri vært bedre enn det de er nå.

I sommer satte NTF, sammen med toppklubbene, en målsetting om at 20 prosent av spilletiden i Eliteserien og Obosligaen skal tildeles spillere i «U21-alder»; de som er 21 år eller yngre.

Per oktober 2022 er det kun to klubber i Eliteserien som innfrir dette målet i årets sesong, nemlig Vålerenga og Odd.

– Her i Skien har vi alltid ønsket å gi tillit til de unge. Jeg kan forstå at de som slåss om medaljene kan få trøbbel med å tildele 20 prosent av spilletiden til unggutter, men for alle oss andre er det fullt oppnåelig, sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.

«Paco» har hele 13 spillere i stallen født i 2001 eller senere og kjemper om topp 6-plass i årets eliteserie. Lørdag møter de nettopp Vålerenga hjemme på Skagerak Arena.

Fakta Så mye spilletid får U21-spillere av norske klubber Odd: 26 prosent Vålerenga: 22 prosent Molde: 15 prosent HamKam: 14 prosent Rosenborg: 14 prosent Lillestrøm: 14 prosent Jerv: 13 prosent Sandefjord: 11 prosent Viking: 10 prosent Strømsgodset: 10 prosent FK Haugesund: 9 prosent Aalesund: 8 prosent Bodø/Glimt: 7 prosent Kristiansund: 6 prosent Tromsø: 3 prosent Sarpsborg 08: 1 prosent Tallene er per mandag 21. oktober Vis mer

– Hvis norsk fotball skal få maksimalt ut av talentene sine, både sportslig og økonomisk, så er det avgjørende at våre unge lovende får tilgang på eliteseriespill tidlig nok, mener Olafsen.

Nåværende Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har nærmest skapt sin egen merkevare i form av å utvikle unge spillere. Først som Odd-trener fra 2008 til 2020, og deretter i sin nåværende jobb hos VIF.

Han kunne ikke vært mer enig i Olafsens påstand.

Både Olafsen og Fagermo mener at unge spillere ideelt sett må tas tidligere inn i eliteserieklubbene og også helst selges senere enn hva som ofte skjer.

Blant annet ønsker Olafsen at færre norske spillere i tenåringsalder selges til en mellomstor liga.

– Se på Sander Berge. Han ble solgt fra Vålerenga til belgiske Genk som 18-åring. Bare et år senere var verdien hans nesten femdoblet, og altfor få kroner ligger igjen i norsk fotball, forklarer Olafsen.

Berge er langt fra den eneste:

Erling Braut Haaland (fra Molde til østerrikske Red Bull Salzburg), Kristian Thorstvedt (fra Viking til belgiske Genk) og Jørgen Strand Larsen (fra Sarpsborg 08 til nederlandske Groningen) er tre andre eksempler på spillere som har vært innom en mellomstor liga før de ble solgt for store penger til Bundesliga, Serie A og La Liga.

EKSEMPLER: Landslagsstjernene Sander Berge (t.v.) og Erling Braut Haaland (t.h) forlot henholdsvis Vålerenga og Molde til fordel for belgisk og østerriksk fotball som 18-åringer. Et år senere hadde verdien deres skutt til værs.

Selv om både Braut Haaland, Thorstvedt og Strand Larsen lyktes ganske godt med sine respektive klubbvalg, mener Fagermo at de fleste ikke trenger å forlate en eliteserieklubb som gir dem tillit til fordel for Belgia, Nederland eller andre mellomstore ligaer.

– Det er bare tull. Såfremt nivået på Eliteserien fortsetter å øke, norske lag fortsetter å ta steg ute i Europa og ungdomslandslagene gjør det godt, så er det å bli satset på i en eliteserieklubb et like bra sted å være, sier Vålerenga-treneren.

«Paco» i Odd følger riktignok ikke Fagermo her:

– Ut fra min erfaring er det veldig sjelden feil å ta et mellomsteg. Haaland-historien er forbilledlig på det. Moi Elyounoussi i Basel (nå Southampton) er også et veldig bra eksempel, påpeker den mangeårige U-landslagstreneren, som ledet Haaland-generasjonen i U20-VM i 2019 arrow-outward-link .

– På selve ligarankingen er vi foran, men selv om Molde spiller uavgjort mot Genk, betyr ikke det at den norske ligaen er bedre. Det er som sagt andre aspekter som hvor lang sesongen er, hvor mange konkurransekamper det er. Der ligger vi lavt i Norge. Det å venne seg til å spille mange kamper, er veldig viktig før man kommer til en topp 5-liga, sier «Paco».

Fakta UEFAs ligaranking 1. Premier League (England) 2. La Liga (Spania) 3. Bundesliga (Tyskland) 4. Serie A (Italia) 5. Ligue 1 (Frankrike) 6. Æresdivisjonen (Nederland) 7. Primeira Liga (Portugal) 8. Premier League (Skottland) 9. Pro League (Belgia) 10. Bundesliga (Østerrike) 11. Super Liga (Serbia) 12. Eliteserien (Norge) Kilde: UEFA arrow-outward-link Vis mer

Dag-Eilev Fagermo mener derimot at Eliteserien er god nok:

– Det er en veldig god og klart undervurdert utviklingsarena, og det er det mange som ikke forstår. Trikset er å ta spillerne inn i førstelagsstallen tidlig nok. Hvis du tar inn en 16-åring, så har han hele tre år på seg sammen med bedre spillere og profesjonelt apparat før han fyller 19, sier Fagermo.

– Eliteserien er på et mye høyere nivå enn tidligere, noe som kommer tydelig frem gjennom Molde og Bodø/Glimt i Europa. De beste lagene i Norge har ingen problemer med å spille jevnt mot lagene fra de mellomstore ligaene. Nå er vi blitt like gode som mange av disse nasjonene vi tidligere har solgt en rekke spillere til, sier Vålerenga-sjefen.