Stjerneskudd senket Rosenborg med et vakkert brassespark: – En kunstnerisk manøver

(Tromsø – Rosenborg 3–1) Jakob Napoleon Romsaas utrolige sesong fortsatte mot Rosenborg. I ettermiddag senket han trønderne med et vakkert brassespark og en målgivende. Rosenborg slakter sin egen innsats.

KUNNE IKKE TRO DET: Jakob Napoleon Romsaas lagkamerater måtte ta seg til hodet da de så scoringen til unggutten. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 18:50 Oppdatert: 03.09.2023 19:20

Jakob Napoleon Romsaas har vært en av de største stjerneskuddene i årets eliteseriesesong. Mot Rosenborg kronet han en strålende sesong med en drømmescoring.

For etter kvarteret headet Westerlund tilbake inn i feltet, og med ryggen mot mål sendte 19-åringen Tromsø i føringen med et vakkert brassespark.

– Den gutten der får Romssa Arena til å drømme. Han scorer jo bare spektakulære mål! En kunstnerisk manøver, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Det vil jeg ikke si, men det her var ganske bra, sa Romsaas til TV 2 i pausen på spørsmål om han kun scorer spektakulære mål.

Det var rett og slett klasseforskjell mellom lagene i den første omgangen.

– Flaut, det her var svakt, var dommen til Rosenborg-trener Svein Maalen etter den første omgangen.

HERJET: Jakob Napoleon Romsaas storspilte mot Rosenborg. Vis mer

Klasseforskjellen fortsatte i den andre omgangen. Kun tre minutter etter hvilen fant Romsaas Ken-Are Antonsen som doblet ledelsen.

– Nei, det er overkjøring da. Vi har ballen lite og det er vanskelig å kontrollere en kamp da, sier Ole Sæter, som var tilbake i lagoppstillingen etter et skadeavbrekk, til TV 2.

– Vi taper veldig fortjent her i dag, vi ser energiløse ut, sier Maalen etter kampen.

Tromsø fortsatte å kjøre over Rosenborg, men fotball er et finurlig spill der tilfeldigheter kan snu opp ned på en kamp. Maalen gjorde tre bytter, og en av dem som kom inn var Isak Thorvaldsson for Ole Sæter.

FIKK DET TØFT: Ole Sæter var usynlig i store deler av kampen mot Tromsø. Vis mer

Etter 65 minutter fikk Rosenborg tilfeldighetene med seg da Thorvaldsson ble skutt i beinet og ballen gikk i en vakker bue over Jakob Haugaard i Tromsø-målet.

Det målet ga trønderne momentum i kampen, og ti minutter før slitt fikk Leo Cornic en god mulighet som Haugaard reddet.

Fem minutter senere punkterte Vegard Erlien, mannen som kom inn for Romsaas, kampen og fastsatte resultatet til 3–1.

– Dette var magisk. Jeg var litt revansjesugen da jeg kom inn. Det er alltid dritt å starte på benken, men hadde tenning da jeg kom inn, sier trønderske Erlien etter kampen.

TIL LITEN NYTTE: Isak Thorvaldsson (til høyre) feirer med Adrian Pereira etter scoringen. Til slutt viste det seg at den kom til ingen nytte. Vis mer

Utrolig nok scoret ikke Tromsø flere mål. Westerlund burde ha sendt Tromsø foran bare minutter før Romsaas kunstscoring, men på utrolig vis reddet André Hansen backens to avslutninger fra kort hold.

Tromsø fortsatte å kjøre over Rosenborg på eget kunstgress, og etter drøye 20 minutter satte Kent-Are Antonsen inn 2–0 til «Gutan», men scoringen ble annullert for offside.

Rosenborg kom mer med etter halvtimen, men det var Tromsø som skapte sjansene. Nok en gang var Hansen sterk på egen strek og reddet headingen til Christophe Psyché i stolpen og returen fra samme mann.

Med dagens seier er Tromsø bare tre poeng bak Viking som leder Eliteserien. Bodø/Glimt kan være fem poeng foran om de slår HamKam senere i kveld.

Rosenborg er nummer ni.