Tidligere Bodø/Glimt-spiss herjer i Tyskland: – Kanskje den beste fotballspilleren jeg har sett

HAMAR (VG) Victor Boniface (22) har fått en knallstart på sesongen i Bayer Leverkusen. I Norge er tidligere lagkamerater mektig imponert over den nigerianske spissen.

HERJER: Victor Boniface har startet med et smell i Bundesliga for Bayer Leverkusen. Vis mer





Publisert: 04.09.2023 09:51

Bayer Leverkusen leder Bundesliga inn i landslagspausen. Det skal de takke Boniface for. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren står med fire mål på sine tre første kamper i debutsesongen i Tyskland.

– Det er utrolig kult, sier tidligere lagkamerat Ulrik Saltnes til VG.

Han er langt ifra overrasket over sukessesen til den nigerianske spissen.

– Han er kanskje den beste fotballspilleren jeg har sett før han røk korsbåndet. Så røk han det hele to ganger. Nå er han skadefri, så nå får man se hvilken talent som bor i den kroppen der. Han kan gå hele veien.

– Er du overrasket?

– Jeg er overrasket av at kroppen holder, ikke talentet, sier Saltnes.

På 48 kamper for Bodø/Glimt i Eliteserien scoret spissen 13 mål. Mye av oppholdet i nord ble preget av alvorlige skader. Nigerianeren signerte for Bodø/Glimt i mars 2019. To uker senere røk han korsbåndet og var ute i et halvt år.

I desember 2020 røk han det for andre gang. I 2022 solgt Glimt han til belgiske Union Saint-Gilloise før Bayer Leverkusen og trener Xabi Alonso signerte han før denne sesongen.

– Det er helt fantastisk. Vi har alle forstått potensialet til Victor. Det han gikk gjennom i Glimt med to alvorlige skader har folk glemt. Det at Glimt solgte han på det tidspunktet vi gjorde var vel så mye for å ivareta spilleren. Han kommer fra en annen kultur med ikke like mange muligheter som oss og han skal forsørge en hel familie. Så det er vi glad for at vi gjorde, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

DE GODE GAMLE DAGER: Victor Boniface og Kjetil Knutsen smiler etter 1–2-seieren borte mot Aalesund i 2022. Vis mer

– At han har hatt en slik utvikling og klart å bli skadefri og spille så mange kamper er bare helt fantastisk. Vi gleder oss over hans prestasjoner.

– Er du overrasket over at han leverer på den måten?

– Jeg er litt overrasket over at han klarer å stå så mange kamper. Vår spillestil og identitet er jo ekstremt kraftfull. Både i Belgia og Tyskland får han kanskje litt større frihet og andre systemer å spille i. At han er på et så bra nivå ut ifra det han har vært igjennom og at han klarer det er litt overraskende.

BELGISK JUBEL: Victor Boniface herjet for Union Saint-Gilloise i Europaligaen. Her jubler han etter scoring mot det som skulle bli hans nye klubb, Bayer Leverkusen. Vis mer

Den gode formen til Boniface har gjort at han er kalt opp til Nigerias landslag for første gang. Der skal han spille med stjerner som Napoli-spiss Victor Osihmen og tidligere Stabæk-spiss Gift Orban.

– Helt fantastisk bra og artig for oss å se at Victor gjør det så bra. Vi visste han hadde et talent som gikk utpå nesten samtlige. Det er ikke veldig sjokkerende for oss som har sett han i lang tid at han gjør det han gjør i Bundesliga. Han er et fysisk monster som samtidig er en veldig god fotballspiller. Han er relasjonelt god med lagkamerater og, sier Patrick Berg.

– En veldig fin gutt som vi i Glimt unner alt godt.