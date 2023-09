Sivert Heltne Nilsen: – Nesten som tortur

BERGEN (VG) (Brann - AZ 3–3 e.e.o., 4–4 sammenlagt, 5–6 på straffer) Nesten halve Brann-laget slet med sykdom i forkant av returoppgjøret mot AZ. Kaptein Sivert Heltne Nilsen (31) kan knapt huske å ha hatt det så tøft.

UTMATTET: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen var en av spillerne som slet med sykdom i forkant av hjemmekampen mot AZ Alkmaar. Vis mer





Publisert: 01.09.2023 03:04

– Jeg tror jeg aldri har vært så sliten gjennom en hel kamp, sier Sivert Heltne Nilsen til VG.

Både Brann-kapteinen, Ruben Kristiansen, Fredrik Pallesen Knudsen og Niklas Castro har den siste uken slitt med sykdom etter det første playoff-oppgjøret mot AZ.

I returoppgjøret, hvor Branns Europa-drøm ble knust etter straffesparkkonkurranse, spilte samtlige fra start. Heltne Nilsen lå flere ganger nede på gresset i løpet av kampen.

– Det var nesten som tortur, for det var en tøff oppladning som gjorde at kampen kanskje ikke ble akkurat som man håpet på hvor vi kunne kommet inn med masse energi, sier 31-åringen videre.

Kristiansen, som også fortalte overfor VG at han må opereres etter kampen, ble byttet ut etter første omgang. Han mener laget var preget av den trøblete oppladningen før pause.

– Jeg føler at vi var veldig preget av at vi hadde fem stykker ute med ... jeg vet ikke hva det var. Men jeg har hatt noen prikker bak her, fått munnsår og har ligget fire dager med hundre i feber, sier Kristiansen til VG.

– Sivert sa til meg at han var helt ferdig etter 20 minutter, legger han til.

– Det er veldig ubehagelig å anstrenge seg over tid. Det kjente jeg på trening, at jeg ble veldig fort utmattet over intensive perioder, sier Heltne Nilsen.

Pallesen Knudsen, som scoret Branns første i returoppgjøret, sier han også fikk kjørt seg fra start mot AZ.

– Det rant svette, rett og slett, og det var en tung førsteomgang. Spesielt de første 35 minuttene. Da var AZ påskrudd og hadde gjort hjemmeleksen sin. Men vi står i det og får ekstraomganger og straffekonk, sier midtstopperen til VG.