FIFA-styret fordelte plasser i utvidet klubb-VM

FIFA foretok tirsdag fordelingen av plasser i det utvidede klubb-VM mellom de ulike kontinentene. Europa får 12 plasser i turneringen sommeren 2025.

14.02.2023 19:24

Det er tidligere bestemt at klubb-VM skal avvikles med 32 lag i juni og juli det året.

Styret besluttet ifølge fifa.com følgende fordeling: Europa 12, Sør-Amerika 6, Asia 4, Afrika 4, Nord- og Mellom-Amerika og Karibia 4, Oseania 1. Den siste plassen går til vertslandet.

Klubb-VM for i fjor ble for å unngå kollisjon med VM-sluttspillet i Qatar utsatt til 2023 og nylig avviklet i Saudi-Arabia. FIFA-styret bestemte at neste klubb-VM, som fortsatt skal avvikles med sju lag, arrangeres i Saudi-Arabia i tiden 12. til 22. desember i år.

Styret gjorde også det formelle vedtaket om at alle de tre landene som arrangerer VM-sluttspillet i 2026 får friplass i turneringen. Det er Canada, Mexico og USA. Deres plasser vil trekkes fra Concacafs kvalifiseringskvote på seks.

Fifa-styret godkjente også et regnskap som viste inntekter på rekordhøye 7,6 milliarder dollar i perioden 2019 til 2022 og et budsjett for 2023 til 2026 der det kalkuleres med inntekter på 11 milliarder dollar.