Følg Brann-Grorud med Doddo

Eirik Horneland har ikke sittet mye i ro under Branns kamper denne sesongen. Foto: Christian Blom, NTB

I den første Brann-kampen etter at opprykket ble klart, venter bunnlaget Grodud på en feststemt, men godt fylt opp Brann Stadion.

– De har gode individualister vi må se opp for, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Ingen walkover, mener opprykksgeneralen om Oslo-laget som vant sin første kamp for sesongen mot Ranheim sist runde.

Det var faktisk Groruds seier over trønderne som formaliserte opprykket for Brann.

– De slo laget som lenge har vært nummer to. Grorud er ikke et tullelag. I bortekampen vår mot dem måtte vi slite for seieren og fikk til slutt 2-0, minner Horneland om.