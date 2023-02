Tok brutale beslutninger: Disse grepene har Manchester Uniteds suksessmanager gjort

(Manchester United - Newcastle 2–0) Han skaffet klubben sitt første trofé på seks år. På veien til ligacuptriumfen har manager Erik ten Hag (53) tatt flere tøffe beslutninger.

BØTTELØFTERE: Manchester United-manager Erik Ten Hag flankert av sine assistenter Mitchell van der Gaag og Steve McClaren på Wembley søndag kveld.

27.02.2023 07:10 Oppdatert 27.02.2023 07:23

Med suksessigneringen Casemiro som målscorer i ligacupfinalen tok Erik ten Hag sin første tittel i Manchester United i sin debutsesong. Men veien til edelt metall har vært alt annet enn lettvint.

Det startet med hjemmetap for Brighton i debuten. Det fortsatte med 0–4-tap for Brentford. Den trøblete inngangen førte til oppstyr og massivt bråk rundt verdensstjernen Cristiano Ronaldo.

Manchester United-manageren satte så kaptein Harry Maguire på benken. Midtstopperen som ble hentet til klubben for rundt 85 millioner pund.

Ten Hag benket selveste Ronaldo, før spissen selv gikk knallhardt ut mot både ten Hag og klubben, og fikk presset seg ut av Manchester United.

Manageren snudde trenden. Etter fotball-VM i Qatar har ingen tatt flere poeng enn Manchester United i Premier League og laget øyner tittelkampen i serien.

Viktigst av alt: Klubben har tatt sitt første trofé på nesten seks år.

– Vi er fortsatt på en start for å gjenoppbygge Manchester United til der de hører hjemme - som er å vinne troféer. Dette er den første av dem, sier Erik ten Hag til Sky Sports etter å ha slått Newcastle 2–0 på Wembley.

HENTET KJENTE FJES: Manager Erik ten Hag tok med seg både Lisandro Martinez og Antony fra Ajax til Manchester United. Søndag løftet de ligacuptroféet sammen.

– Ten Hag virker som en veldig ærlig fyr. Jeg tror spillerne setter pris på det. Han sa at det var jobb å gjøre og han har gjort noen markante endringer. Han har kvittet seg med store personligheter og benket Maguire, men han får belønning for det, sier Roy Keane.

Den tidligere Manchester United-kapteinen har hatt en av de mest kritiske røstene rundt klubbdriften i den røde delen av Manchester de siste årene.

– Til syvende og sist er han her for å vinne troféer, konstaterer Roy Keane på Sky Sports.

Gary Neville sparer ikke på superlativene for å beskrive jobben nederlenderen har gjort i gigantklubben.

– Det handler om én mann som har snudd et lag fra å være sutrekopper til å bli vinnere. For en jobb Erik ten Hag har gjort. Det er spillere på banen i dag som ikke burde ha spilt for Manchester United igjen, men nå presterer de på et høyt nivå, oppsummerer Neville hos Sky Sports.

Nå ser den tidligere Manchester United-backen en helt annen utgave av klubben han fikk 400 kamper for.

– Det Erik ten Hag har gjort er utrolig. Dette troféet var katalysatoren for selvsikkerhet og å skaffe tro i spillerstallen.

Neville mener dette bare er starten på noe større.

– Dette laget kommer til å være giftige med en medalje rundt nakkene deres fordi ten Hag kommer til å utvikle dem igjen i løpet av de neste 12–18 månedene.

Samtidig understreker han at det er et stykke opp til de beste.

– De er ikke nær Arsenal eller Manchester City, men det de gjør er noe jeg aldri hadde forestilt meg for et halvt år siden, sier 48-åringen.

– Han er det Manchester United har trengt en god stund nå.

Ordene tilhører Manchester United-legende Wayne Rooney, som gjorde et intervju med ESPN før helgen.

– Jeg har vært på noen treninger der og snakket med noen av spillerne. Jeg vet at spillerne nyter å jobbe med ham som trener. Det er viktig, men han krever mye av spillerne.

Rooney, som er tidenes mestscorende spiller i Manchester United, mener den nederlandske manageren har endret en rekke elementer i spillermiljøet.

– Jeg tror han har forandret spillernes innstilling, selvtillit og tro på at de faktisk er et bra lag. Det tror jeg folk er i ferd med å se denne sesongen, sier Rooney til ESPN.