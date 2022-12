VM-bronse til Kroatia etter drømmemål – knuste Marokkos medaljedrøm

(Kroatia – Marokko 2–1) Kroatia har vist seg som noen ordentlige medaljegrossister i fotball-VM. Lørdag senket de Marokko med kunstscoringer i kampen om bronsen i Qatar.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

17. des. 2022 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed har Kroatia reist hjem med edelt metall i halvparten av mesterskapene de har deltatt i.

VM-historien til nasjonen som i 2022 har omtrent fire millioner innbyggere er noe de mildt sagt kan være stolte av.

I sitt første verdensmesterskap i Frankrike i 1998 innkasserte de en knallsterk bronsemedalje, og sølvet fra Russland i 2018 sørget for to medaljer på fem forsøk.

Lørdagens 2–1-seier over Marokko etter Joško Gvardiol og Mislav Oršić sine fantastiske scoringer forbedret den statistikken til tre medaljer på seks VM.

«Kroatia er nok en gang helt i toppen av fotballverden. For en supermakt vi er i fotball! Disse scenene vil vi huske i mange år», skriver den kroatiske storavisen 24sata.

Fakta Kroatia i VM: Slik har det gått med Kroatia i VM siden de var med for første i 1998: 1998: Bronse

2002: Gruppespill

2006: Gruppespill

2010: Ikke kvalifisert

2014: Gruppespill

2018: Sølv

2022: Bronse Vis mer

«Kampen ingen vil spille» var det Kroatia og Marokko som fikk æren av å gjennomføre i Qatar, etter at de tapte henholdsvis 0–3 for Argentina og 0–2 for Frankrike i semifinalene.

Utenom de semifinalene hadde det så godt som vært helt tett bakover i VM for de to lagene, og da de møttes i gruppespillet endte det 0–0.

Da var det mange som så for seg en målfattig «bronsefinale», men den gang ei. Allerede i det syvende minutt smalt det på en kroatisk dødball.

Forrykende åpning

Et innøvd frispark ble løftet til venstre i feltet av Lovro Majer, og der hadde Ivan Perišić løpt seg fri. På praktfullt vis headet han med bakhodet, og da var ballen på vei inn foran mål.

Jobben var fortsatt langt fra ferdig for stjerneskuddet Joško Gvardiol, som fryktløst kastet seg frem og i vannrett positur fløy han inn 1–0.

20 år og 328 dager gammel ble RB Leipzig-stopperen den yngste målscoreren til Kroatia i VM, og måten målet kom på har man knapt sett siden Robin van Persie gjorde noe tilsvarende for Nederland mot Spania i 2014:

forrige













fullskjerm neste VANNRETT: Joško Gvardiol fløy inn kampens første mot Marokko. 1 av 6 Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Den forrykende åpning hadde imidlertid bare fått sitt første kapittel, for bare 66 sekunder etter at han hadde headet Kroatia i ledelsen lagde Gvardiol frispark midt på egen halvdel.

Hakim Ziyech sitt frispark burde vært enkelt for Majer å heade unna, men i stedet stusset han ballen inn i egen femmeter. Der sto Marokko-stopper Achraf Dari helt alene, og han tok vare på muligheten å headet inn 1–1.

Flere brukbare målsjanser satte sin farge på resten av den første omgangen, men kampens tredje scoring lot vente på seg til det gjensto to minutter av omgangen.

Fakta VG-børsen: Marokko (4-3-3): Yassine Bounou 4 Achraf Hakimi 6

Jawad El Yamiq 4

Achraf Dari 5 Yahia Attiat Allah 6

Bilal El-Khannouss 4

(Azzedine Ounahi 4)

Sofyan Amrabat 4

Abdelhamid Sabiri 3

(Ilias Chair 6) Hakim Ziyech 6

Youssef En-Nesyri 5

Sofiane Boufal 4 Kroatia (4-2-3-1): Dominik Livakovic 6 Josip Stanisic 6

Josko Gvardiol 7 BB

Josip Sutalo 6

Ivan Perisic 5 Mateo Kovacic 4

Luka Modric 5

Mislav Orsic 6 Lovro Majer 4

Andrej Kramaric 5

Marko Livaja 5 Vurdert av Sondre Skandsen Vis mer

Matchvinner i første VM-start

Kroatia så ut til å rote bort ballen i angrep, men da de vant den raskt tilbake var det store rom ute til venstre hos Mislav Oršić. Det så Andrej Kramarić, fikk ballen frem til Dinamo Zagreb-spilleren, og spurtet inn i feltet for innlegget som skulle komme.

Oršić ville det imidlertid annerledes i sin første VM-start.

29-åringen la ballen til rette, før han følsomt siktet mot det lengste hjørnet. Marokko-keeper Yassine Bounou slang seg så lang han er, men de 192 centimeterne var ikke nok i dette tilfellet og ballen suste via stolpen og i mål.

VM-finalen mellom Argentina og Frankrike spilles søndag 16.00. Kampen sendes på NRK.

forrige













fullskjerm neste MATCHVINNER: Mislav Oršić tok vare på muligheten i sin første VM-kamp fra start. 1 av 6 Foto: Pavel Golovkin / AP

Den andre omgangen ble i stor grad preget av opphetede dueller, straffesituasjoner og strålende keeperpreastasjoner.

Scoringer ble det derimot ingenting av etter hvilen. Kroatia vantaltså 2–1 og innkasserte tok en mesterskapsmedalje.

Marokko reiser tomhendte hjem, sett bort ifra minnene de har skapt som tidenes første afrikanske lag i en VM-semifinale.