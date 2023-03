Riises 15 år gamle sønn iskald i straffe-dramaet: – Utrolig imponert og stolt

(Stabæk - Molde 1–1, 9–8 etter straffespark) Regjerende serie- og cupmester Molde måtte ut i straffesparkkonkurranse mot Stabæk, der Fillip Jenssen Riise (15) var med på å slå ut tittelforsvarerne etter tolv (!) straffer.

18.03.2023 16:23 Oppdatert 18.03.2023 17:15

På den andre runden - etter at samtlige spillere på banen hadde skutt én gang hver - bommet Magnus Retsius Grødem på sitt andre forsøk.

Stabæks Herman Geelmuyden var førstemann ut til å ta straffe i konkurransen, men 21-åringen skled og skjøt langt over mål. Landslagsspiller og tidligere Stabæk-spiller Ola Brynhildsen bommet på Moldes andre straffespark, før Fredrik Krogstad misset for hjemmelaget igjen.

Benjamin Tiedemann traff heller ikke nettmaskene for Molde, og

keeper Isak Pettersson satte sin straffe for vertene. 15 år gamle Fillip Riise kom inn til sin andre Stabæk-kamp, og var siste straffeskytter for det nyopprykkede eliteserielaget.

15-åringen, som er sønn av tidligere landslagsspiller Bjørn Helge Riise, var iskald og sendte Jakob Karlstrøm feil.

– Hva skal jeg si? Det er utrolig moro i etterkant, og så var jeg veldig kvalm underveis, sier far Bjørn Helge Riise til VG.

Bjørn Helge Riise, Fillip Riise og Lena Jenssen Riise.

Han bivånet sønnens iskalde straffe fra sidelinjen, og har ennå ikke landet på beina etter straffe-dramaet i Sandvika. Sønnen var sistemann og bak keeper Isak Pettersson i køen for å ta straffe.

– Da det nærmet seg hans tur, ble jeg litt småkvalm. Men han er iskald og spiller voksent. Han tok straffen med bravur, men jeg var veldig stresset. Jeg er utrolig imponert og stolt sier far Riise.

Molde hadde to «matchballer» i løpet av konkurransen, men det ville seg ikke for Erling Moes menn i Sandvika.

Veton Berisha åpnet målkontoen for sin nye klubb etter at Kristian Eriksen ble felt i vertenes 16-meter etter en halvtimes spill i Sandvika. Stabæk-keeper Isak Pettersson gikk riktig vei, men Berishas straffe var godt nok plassert til høyre for burvokteren.

Molde så lenge ut til å dra avansementet i land, men mot slutten av andre omgang snappet danske Kasper Waarts Høgh opp et blokkert skudd på bakerste stolpe. Fredrik Krogstads avslutning endte helt ved dødlinja, men dansken chippet inn utligningen fra skrått hold etter 83 spilte minutter.