– Jeg er blitt skutt på som fritt vilt

VALLE (Aftenposten): I debuten mot Molde ble det skivebom. Men Geir Bakke har en plan for å få Vålerenga ut av nedrykksstriden. Spørsmålet er om den er helmaks.

Ingen tvil om hvem som var den mest ettertraktede personen i intervjusonen etter Vålerenga-Molde lørdag kveld. Vis mer

Vålerenga – Molde 0–4

– Det er så enkelt, runget fra en reklamesnutt på skjermene på Intility Arena før kampstart mot formsterke Molde.

Men blir det så lett? Bakke skal nå prøve seg på noe hverken Ronny Deila eller Dag-Eilev Fagermo klarte. Første test mot Molde ble ikke en for historiebøkene.

Etter kun 55 sekunder gikk det et gisp gjennom Vålerenga-fansen da Eric Kitolano sendte bortelaget i ledelsen. Det ble bare starten på marerittdebuten til Geir Bakke i regnværet.

Trenger et mirakel

– Klasseforskjell, kalte TV2s kommentatorer det.

Bakke har snudd dårlige trender tidligere. Han tok Sarpsborg til gruppespill i Europa Leauge, han hentet Lillestrøm opp fra OBOS-ligaen og tok samme lag til cupfinale og spill i Europa.

Spørsmålet på alles lepper etter nederlaget mot Molde er: hva er hans plan videre?

Ønsker å legge konflikten bak seg

– Det er fint å være tilbake, sa Bakke til Aftenposten etter kampen.

Behersket forsøkte den nye VIF-treneren å forklare hvorfor laget hans tapte 0–4 på hjemmebane.

– Vi gir bort mye for lett, og er ikke skarpe nok selv. Da taper man fotballkamper, fortalte en noe preget Bakke.

Mediestormen og klagene fra fansen til Lillestrøm har herjet med mannen fra Rælingen, som nå ønsker å se fremover med Vålerenga.

Til spørsmålet om hvordan det er å bo Lillestrøm nå, svarer han trett:

– Det har jeg ikke noen kommentar til nå, og legger til:

– Nå jobber jeg her. Jeg stilt meg til rådighet i to dager og blitt skutt på som fritt vilt. Nå er jeg ferdig med det der. Det er på tide at vi snakker om det som skjer på banen, sa mannen som var assistenttrener i klubben fra 1999 til 2005.

Da endte det med seriegull før hans videre ferd i treneryrket.

Tenke sjæl

Så hva skjer egentlig på banen.

– Vi ser gode ut, men får ikke omsatt det i de periodene vi har ballen, sa han.

Han forklarte at laget, i god Trond-Viggo Torgersen-stil, må tenke sjæl.

– Det er en gode på en del ting som vi må bli bedre på. Og så må vi tørre å være oss selv dere ute.

Molde er kommet skikkelig i siget etter den dårlige sesongstarten. Her jubler de for 3–0-scoringen til Kristian Eriksen like før pause. Vis mer

Mission impossible

Hvordan skal den nyansatte klare det hans forgjengere ikke var i stand til?

– Først må vi finne ut hvor det er at skoen trykker og hva kan vi gjøre med det materiellet vi har allerede, sa han.

– Vi hadde en modig og dristig inngang til denne kampen. Jeg synes man kunne se konturene av det som kan komme til å være Vålerenga fremover.

Så la han til at de gang på gang ble straffet av Molde.

– Vi spiller i over 90 minutter mot et lag som scorer mål når vi ikke gjør det, det går ikke, fastslo han.

Han vil skape et mer aggressivt lag. En modell som fungerte godt i hans tidligere klubber Sarpsborg og Lillestrøm. Bakke vil at Vålerenga skal bli vonde å møte.

– Hva ser du på som den største utfordringen?

– Vi må omsette det offensive spillet vårt i sjanser, forklarer han.

Så blir neste steg å score mål.

Det var det bare Molde som gjorde på Intility stadion lørdag kveld. Molde-trener Erling Moe samarbeidet med Bakke da VIF-sjefen var Tor Ole Skulleruds assistent i Molde.

– Gi mannen litt tid. Han er en god kar og en god fotballtrener, så det blir helt sikkert bra for Vålerenga, sa Moe til VG.

En god Vålerenga-nyhet på en ellers bekmørk aften: Christian Dahle Borchgrevink var tilbake etter langt skadeavbrekk. Vis mer