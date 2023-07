Absurd straffesituasjon sikret seier for England: – Hodemist

(England - Haiti 1–0) Etter 25 minutter måtte dommer Emikar Calderas oppsøke VAR-skjermen etter en uvanlig hands. VAR-straffen sikret England-seier i sin VM-åpningskamp – men ikke før på andre forsøk.

Situasjonen som oppsto så ved første øyekast ikke bemerkelsesverdig ut, men reprisene viste Haitis Dayana Pierre-Louis med armene høyt over hodet. Ballen streifet hånden til 19-åringen, og dommer Calderas dømte straffe til «The Lionesses».

Men det skulle to forsøk til før straffen satt for England. Haiti-keeper Kerly Theus vartet opp med en kjemperedning, men et nytt forsøk ble tildelt England etter at Theus hoppet langt ut fra streken før straffen hadde blitt avfyrt.

På det andre forsøket satte Bayern München-spiller Georgia Stanway straffesparket og sendte storfavorittene i ledelsen.

Se situasjonen øverst i saken.

– Det er så urutinert å hoppe opp med to armer, der. Kampens eneste mål kommer på en tullete straffe, sier Viaplay-kommentator Jørgen Klem om situasjonen.

– Haiti kjemper som løvinner, også klarer de å gi fra seg en situasjon som dette. Det er jo hodemist, sier trener for Bayern Münchens kvinnelag Alexander Strauss om situasjonen.

Haiti buttet imot de fleste av de engelske forsøkene, og viste sin kontringsstyrke ved flere anledninger. Fordelingen av store sjanser var jevn mellom de to lagene, men resten av kampen gikk målløst for seg.

England er ifølge FIFA rangert som nummer fire i verden. Det er 48 plasser foran Haiti, som innehar 52.-plassen på rangeringen over de beste kvinnelandslagene i verden.

Alexander Straus hadde ikke mange lovord de engelske kvinnenes underprestering.

– Vi er sjarmert og elsker underdogen i Haiti, men prestasjonen til England i dag er bekymringsfull for de. De har en jobb å gjøre, sier Straus.

– Vi må få lov å kalle en spade for en spade og si at dette er ganske dårlig.

Beth Mead og Leah Williamson glimret med sitt fravær i åpningskampen. Begge Arsenal-stjernene har røket korsbåndet, og ble ikke med til årets VM.